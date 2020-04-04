İnfaz yasasında büyük çelişki

AKP ve MHP gruplarının ortak hazırladığı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi.

Kamuoyunda ‘af yasası’ olarak da adlandırılan infaz düzenlemesi aslında büyük bir çelişkiyi de barındırıyor

18 AY CEZA ALAN 7 AY HAPİS YATACAK

Halen koşullu salıverme ve bir yıllık denetimli serbestlik uygulandığında 18 ay ve altında hapis cezası alan bir kişi cezaevine girmiyor.

Yeni düzenlemede ise 18 ay hapis cezası alan bir kişi 1/2 koşullu salıverme ve 1/5 denetimli serbestlik oranı nedeniyle yaklaşık 7 ay hapis yatacak.

Böylelikle başta halkı kin düşmanlığa sevk etmek, Cumhurbaşkanına hakaret gibi suçlardan yazı ve twitleri ile mahkum olanlar da cezaevine girecek. Taksirli suçlar da bu kapsamda değerlendirilecek.

BASIN VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ DAVALARINI ETKİLEYECEK

İktidar sözcüleri suç işleyip ceza alanın hiç cezaevine girmeden serbest kalmasının vicdanlarda rahatsızlık yarattığını belirtti.

Ancak özellikle ifade özgürlüğü diyerek Anayasa Mahkemesinin de ihlal kararı verdiği birçok davada cezaevine giren sayısı artarken, AYM’nin vereceği karara kadar kişiler de özgürlüklerinden olacak.

Bu hüküm özellikle basın ve ifade özgürlüğü ile bağlantılı davaları etkileyecek.