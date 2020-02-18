İnfazcı babanın oğlu da örgüt üyesi çıktı!

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü IŞİD’in Deyrızor’a bağlı El Meyadin ve El-Bukemal bölgelerinde sözde üst düzey komutanı olan ve sosyal medyada infaz görüntüleri bulunan Yusuf Amer Almarhum’un kentte olduğunu tespit etti. Operasyon için düğmeye basan ekipler, İnegöl ilçesinde başarılı bir operasyonla Yusuf Amer Almarhum yakalayarak gözaltına aldı.

OĞLU DA ÖRGÜT ÜYESİ ÇIKTI

Yakalanarak İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen “Abu Taki Alshamy” kod adlı Yusuf Amer Almarhum’un yakalanmasının ardından soruşturmayı derinleştiren ekipler, IŞİD üyesi Almarhum’un oğlu Kemal Elhacı’nın da örgüt üyesi olduğunu ve İnegöl’de olacağını belirledi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Özel Harekat Şube Müdürlüğü görevlilerinin de desteğiyle ilçedeki bir adrese gece saatlerinde baskın yaptı.

Özel hareket polisinin koç başıyla kapıyı kırarak gerçekleştirdiği operasyonda Suriye uyruklu IŞİD üyesi Kemal Elhacı’nın yanı sıra terör örgütüyle bağlantılı oldukları gerekçesiyle “G-87 (Genel Güvenlik Yurda Giriş Yasağı)” kodu çıkarılan Suriye uyruklu iki kişi de gözaltına alınarak il emniyet binasına getirildi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin sorgularının devam ettiği öğrenildi. (İHA)