İnfial yaratmıştı… İsyan ettiler

Sağlık çalışanları ambulanslarla hayat kurtarmak için İstanbul trafiğinde saniyelerle yarışırken bazı ambulans firmaları kayıt dışı ambulanslarıyla, yetersiz teknik donanım ve personelleriyle hasta taşıyarak vatandaşların hayatını tehlikeye atıyor. Kimi özel ambulans firmaları için ise hem ruhsatsız faaliyet gösterdiği hem de para karşılığında amacı dışında yolcu taşımacılığı yaptığı iddiaları ortaya atılmıştı.

ORTAYA ÇIKTI

Geçtiğimiz günlerde de özel bir ambulansın Anadolu-Avrupa yakaları arasında yüksek ücretle vatandaşları taşıdığı ortaya çıkmıştı. Yetersiz ve amacı dışında kullanılan ambulansları tespit etmek için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim yapıldı.

Denetimler kapsamında özel ambulansların ruhsatlarına ve donanımlarına bakılırken, kaçak personel ve hasta taşıyıp taşımadığı da kontrol edildi. Denetimlerde köprüden geçen ve içerisinde hasta bulunan ambulansların incelemeleri kısa sürede gerçekleştirilerek yollarına devam etmeleri sağlandı.

İŞLEM YAPILDI

Ekiplerin incelediği özel ambulanslardan 2’sine eksik personelden dolayı işlem yapıldı. İncelenen diğer ambulanslarda ise herhangi bir eksikliğe rastlanmadı. Öte yandan sağlık çalışanları özel ambulansları amacı dışında kullanan kişilere tepki gösterdi. Ambulanslarda kaçak yolcu tespit edilmesi durumunda ambulans trafikten 60 gün men edilirken 7 bin liralık ceza kesiliyor.

HAKSIZ KAZANÇ

Hastaların hayatını kurtarmak için kullanılan ambulansların ticari nedenlerle kullanılmasının kabul edilemez olduğunu dile getiren özel ambulans şoförü Mehmet Turan şunları ifade etti:

* Sağlık işi yapıyoruz bunu ticari bir amaca döktüler hak etmedikleri bir kazanç sağlamaya çalışıyorlar.

* Haberlerde de gördünüz, taksici muamelesi görmeye başladık.

* Bunun önüne geçmek için şu an gördüğüm şey çok güzel bir şey.

* Özel ambulans çalışanları olarak kendi aramızda da artık böylelerini gördüğümüz zaman şikayet edelim, fotoğraflarını çekelim diye konuşuyoruz. Yapıyoruz, yapmaya da çalışıyoruz. .

“ZOR DURUMDA KALIYORUZ”

Ambulansları amacı dışında kullanan kişiler sebebiyle zaman zaman kendilerinin de sıkıntı yaşadığını ifade eden özel ambulans şoförü Önder Çelik ise şöyle konuştu:

* Onların yüzünden biz de zor durumda kalıyoruz.

* Çok etik olmadığını düşünüyoruz biz de haberlerde falan görüyoruz bunları, onların yüzünden sıkıntılar da yaşıyoruz.

* Bize inanmıyorlar. Araçta hasta varken yol vermiyorlar, Aracı durdurup içini açıp hasta var mı yok mu diye sıkıntılar çıkartıyorlar.

* Denetimler çok iyi devamlı yapılması gerekiyor. Hem resmi olmayan araba kalmaz daha güzel olur diye düşünüyoruz. (İHA)