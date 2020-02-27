İstanbul Havalimanı’na inen THY uçağının iniş takımı kırıldı

Türk Hava Yolları’nın (THY) Frankfurt-İstanbul seferini yapan Airbus 321 tipi yolcu uçağı İstanbul Havalimanı’na iniş sırada büyü bir kaza atlattı. İniş sırasında uçağın ön iniş takımı (dikme) kırıldı. O halde pistin ortasından kalan uçaktaki 146 yolcu ve 7 mürettebat hızla tahliye edilirken kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza nedeniyle pist geçici olarak trafiğe kapatıldı. Ayrıca dün akşamdan bu yana kuvvetli rüzgar nedeniyle İstanbul Havalimanı’nda hava trafiğinde gecikmeler yaşandığı, uçakların havada beklemek zorunda kaldığı öğrenildi.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya “TK1598 Sefer sayılı Frankfurt-İstanbul seferini yapan THY yolcu uçağı, saat 12.25’de İstanbul Havalimanına iniş yaptıktan sonra ön dikmesinin çıkması nedeniyle pist ortasında kalmıştır. İlk bilgilere göre 7’si mürettebat, 146 yolcumuzda herhangi bir yaralanma ve can kaybı yoktur.” ifadelerine yer verdi.

