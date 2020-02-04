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İnönü ailesi, Sarıgül hakkındaki şikayetinden vazgeçti

İstanbul Şişli Belediyesi eski Başkanı Hayri İnönü ve eşi Nazlı İnönü'nün, Şişli Belediyesi eski Başkanı Mustafa Sarıgül ile oğlu Emir Sarıgül hakkındaki "Tehdit ve hakaret" şikayeti üzerine açılan davada yeni bir gelişme yaşandı. İnönü ailesi şikayetinden vazgeçti.

Can ÖZÇELİK
13:39 -
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İnönü ailesi, Sarıgül hakkındaki şikayetinden vazgeçti

İstanbul 44’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya şikayetçi İnönü ailesiyle sanıklar Mustafa Sarıgül ve oğlu Emir Sarıgül katılmazken tarafları avukatları temsil etti.

İNÖNÜ ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇTİ

Duruşmada, Hayri İnönü ve eşi Nazlı İnönü’nün şikayetlerinden vazgeçtikleri belirtildi.

Mustafa Sarıgül ve Emir Sarıgül’ün avukatları da davanın düşürülmesini aksi taktirde beraat kararı verilmesini talep etti. Mahkeme, tanıkların dinlemesi için duruşmayı 6 Mayıs’a erteledi.

BABA OĞLU SARIGÜL’ÜN 14 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Emir Sarıgül hakkında, “Hakaret” suçundan 6 yıla kadar, Mustafa Sarıgül hakkında ise, “Tehdit” ve “Hakaret” suçlarından 8 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

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Son güncelleme: 13:42 04.02.2020
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