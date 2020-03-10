İnşaat çetesi adliyeye gönderildi!

Operasyon, İstanbul Emniyetine bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 3 Mart’ta gerçekleştirildi. Mersin Muğla ve İstanbul’un 11 ilçesinde eş zamanlı gerçekleştirilen baskında, inşaat firması sahibi Medet A.’nın da aralarında bulunduğu 49 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda, 13 tabanca bin 866 mermi, çelik yelek ve çok sayıda değerli evrak ele geçirildi.

SAHTE BELGELERLE SATTILAR

Şüphelilerin, başta Esenyurt olmak üzere İstanbul’ un bazı ilçelerinde faaliyet gösteren inşaat projelerini gasp ettiği öne sürüldü. İddiaya göre, şebeke elebaşı mali sıkıntı yaşayan firmaların çalışanları ve hak sahipleri ile anlaştı. Gasp edecekleri firmalar hakkında olumsuz reklamlar yapan şebekenin, firmaları baskıyla ele geçirdiği öne sürüldü.

KENDİ ÜSTLERİNE YAPTIRDILAR

Şebekenin, gasp ettiği inşaat firmalarındaki daireleri sahte belgelerle kendi adamları ve akrabaları üzerine yaptıkları, daha sonra da satarak birçok kişiyi mağdur ettikleri belirlendi.

AVUKATI VURDULAR

Şebekenin karıştığı yaralama olaylarından birinin Bakırköy’de gerçekleştiği öne sürüldü. İddiaya göre, şüpheliler, 4 Ekim 2019’da Bakırköy Ekrem Kurt Bulvarı üzerinde Avukat Erzat Çiftçi’yi vurdurdu. Motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısınca vücuduna 3 kurşun isabet eden Çiftçi saldırıdan yaralı olarak kurtuldu.

İKİ YARALI

O saldırının dışında şebekenin 2 kişiyi daha silahla yaraladığı öğrenildi. Yaralananlardan birinin şebekenin mağdur ettiği isimlerden olduğu, diğerinin ise şebeke yöneticilerinin akrabası olduğu öğrenildi.

ADLİYEYE GÖNDERİLDİ

Sahte belgelerle sattıkları daireler üzeriden yüzlerce kişiyi mağdur ettiği ortaya çıkan şebeke üyeleri, emniyetteki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edildi.