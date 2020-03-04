İnşaat çetesine operasyon

İstanbul Emniyeti, dün sabah İstanbul’un 11 ilçesi ile Mersin ve Muğla’da eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskında, İstanbul’un çeşitli yerlerinde inşaat projeleri bulunan firma sahibi Medet A.’nın da aralarında bulunduğu 48 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda, 13 tabanca, bin 866 mermi, çelik yelek ve çok sayıda değerli evrak ele geçirildi.

AVUKATIN VURULMASI OPERASYON SÜRECİNİ BAŞLATTI

Operasyonunun; 4 Ekim 2019’da Bakırköy’de, otomobiliyle seyir halinde olan Avukat Erzat Çiftçi’nin, yanından motosikletle geçen 2 kişinin silahlı saldırısına uğramasıyla başladığı ortaya çıktı. Aracına 3 kurşun isabet eden avukat, saldırıdan yaralı olarak kurtulmuştu.

SUÇ ÖRGÜTÜNE ULAŞILDI

Saldırganlar polisin yaptığı çalışmayla kısa sürede yakalandı. Emniyette sorgulanan şüphelilerin tetikçi olduğunu saptayan polis, soruşturmayı genişletmeye karar verdi. Teknik ve fiziki takipler sonucu inşaat çetesine ulaşıldı.

2 BİN KONUTLU PROJE

İddiaya göre; Avukat Erzat Çiftçi, Esenyurt’ta 2 bin konutlu bir projeden ev satın alan ve mağdur edilen birçok kişinin avukatlığını yapıyordu. Çökertilen çete üyeleri ise mağdurlardan şikayetlerini geri çekmelerini istiyordu. Kabul etmeyenler ise darp ediliyordu. Avukat Erzat Çiftçi de davadan çekilmesi için şebeke tarafından hedef alınmıştı.

Yağma, rüşvet, tehdit, resmi belgede sahtecilik gibi bir çok suça karıştıkları iddia edilen şebekenin, emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.