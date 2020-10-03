İnsanların gelecekle ilgili umudu kalmadı

İş insanı Gürol Ayan'ın bugüne kadar hiç siyasetin içinde olmadı… Ülkede olup bitenlere “yeter” diyenlerden biri olarak iş gömleğini çıkarıp, Deva Partisi'nde aktif görev almak üzere internetten başvuru yaptı. Yüz bin kişiden seçilip 7 ay boyunca görüşmelere çağırıldı… Kendisini 50 yaşında siyasete iten sebebin “Korkmayı bırakıp memleket için endişe etme vakti” olduğunu söyleyen Ayan ‘herkes korkmuyor musun' diye merak ediyor. Kurtuluş Savaşı'na girenler korkmuyor muydu? Diye sordu…

– İş dünyasında bir başarı örneği misiniz?

Babam memur, annem ev hanımıydı. Üniversiteye kadar hep kendi imkanlarıyla bir şeyler yapmaya çalışan bir çocuktum. Yaz aylarında hep çalıştım. Gölcük'te elektronik üzerine meslek lisesinde okudum. Yazları da elektronik bilgimle televizyon tamir eder anten kurardım. Harçlığım çıkıyordu. Bursa Uludağ Üniversitesi'ne girdim ve devam zorunluluğu olmağı için İstanbul'da ev tutup aydınlatma işi yapan bir firmada çalışmaya başladım.

Bu arada övünerek söylüyorum askerde gönüllü dağ komando olarak yedek subaydım. Ülkeye borçlarım olduğunu düşünüyordum. Çünkü giderken her şeyi gençlere emanet eden bir Mustafa Kemal Atatürk'ümüz var. Şuanda ülkeyi idare edenler Atatürk sayesinde oradalar. Ondan bahsederken kimse utanmıyor buna şaşıyorum. Herkes bana da korkmuyor musun? Diye soruyor.

ÜLKEN İÇİN ENDİŞE ET

– Haklı bir soru değil mi bu zamanda siyasetten korkmuyor musunuz?

Herkes korkuyor. Aramızda en az korkan bu işi yapacaksa o zaman yandık. Kurtuluş Savaşı'na girerken korkmadılar mı? Hiç kimse kendi üstüne alınmıyor. Daha iyisini yapabilecek cevher elimizde varken yapmıyor olmak da bir yerde liyakatsiz insana görev teşkil etme suçu değil midir? Bilgin becerin görgün var ama girmiyorsan sen daha suçlusun. Her canlı korkar da artık kendin için korkmayı bırak çocukların için ülken için endişelen.

Bu ülkede fırsat eşitliği yok edildi. Unutmayın gençlerimiz umudumuz. İnsanların gelecekle ilgili beklentisi umudu kalmadı. Çok iyi eğitimli gençler ülkede kalmak istemiyor. Para kaçar ülkeden geri gelir ama insanları geri getiremezsin.

– Konforlu bir hayatı bırakıp siyaset yolculuğuna geçişte kırılma noktanız neydi?

Herhangi bir siyasi bağlantım hiç olmadı. Siyasi bir isim de tanımam. Ama çok kötü yapıldığı düşündüğünüz bir iş var ortada. Liyakat sahibi insanların yapmadığı şeyler için utanması gerekir. Hep aynı adamların çıktığı televizyonla tartışmaya başlamıştım ben de. Benim ki bir dahil olma çabasıdır.

– Neden Ali Babacan ve DEVA?

Ali Babacan'da benim gördüğüm üç şey vardı. Doğru, dürüst ve delikanlı bir adam. Parti programını okudum ve Babacan'ı takip ettim. Siyasete girme fikrim yoktu ama bu ülkede bu kadar üst perdeden hukuksuzluk, ekonomik sorun varken dahil olmalıyım dedim. Bir konuyu eleştirirken çözümü de söylemek zorundasınız. Ekonomiyi eleştiren Ali Babacan bu ülkede ekonomiyi düzeltebilecek ilk isimdir.

Ali Babacan bugün ‘ekonominin başına geçeyim' deseydi davul zurnayla karşılarlardı. Bu artık memleket meselesidir takım tutmaya benzemez. Kaç gazeteci hapiste? 70 yaşında gazeteci var yazdığından ötürü hapiste. DEVA Partisi'nin ilk icraatında tutuklu gazeteciler hukuk çerçevesinde dışarı çıkacak. Türkiye 600 senedir Avrupa'ya yön veren bir ülkeydik. Bugün bizi refah bolluk okyanusunda yalnızlık adasında bıraktılar. Benimki bir vatandaşın siyasete dahil olma çabasıdır.

İKTİDAR TÜKENMİŞLİK SENDROMU YAŞIYOR

– Partiye nasıl dahil oldunuz?

İnternet üzerinden form doldurdum. Daha önce hiç bir il başkanının internetten kendi isteğiyle başvuru yapıp seçildiğini gördünüz mü? İstanbul'da sadece ben 7 ay görüşmelere katıldım. Bu biraz da irade ister. 7 kere bu yaşta gidip mülakat vermek kolay değil.

– Erken seçim olursa parti hazır olur mu?

2021'de her yeşimiz tamamlamış olacak. Çünkü 2023'e kadar kalmaz bu iş. Bu güneşe kar dayanmaz. Ben vatandaşa diyorum ki kemerlerinizi bağlayın biraz sürat yapacağız. Hiç şüphe olmasın aracımız yolculuğa hazır, motor ısıtıyoruz.

– Sıfırdan ekip kuruyorsunuz. Sürpriz isim olacak mı?

Bir kere çok üstünde durduğumuz bir şey var o da uzmanı olduğu konuya ait kişiler görev alacak. Hiçbir şekilde dolgu malzemesi ya da birinin yolladığı kişiler yönetimlere girmeyecek. Şuan 39 ilçeden yaklaşık olarak 29'u hazır, açıklamıyoruz. Çünkü bir eğitim programımız var. İlçe Başkanlarını bir eğitime alıyoruz.

– Sokağa indiğinizde vatandaşa ne söyleyeceksiniz?

Önce dinleyeceğiz. Doğru dürüst çalışkan insanların geldiğini görecek vatandaş. İşini ehline teslim eder halkımız. Her sorunla ilgili hazırlanmış raporlarımız var. Ekonomi çok büyük sorun. İnsan hakları, demokrasi, hukuk… Onlar bugüne kadar ya kandırılıyorlar ya kandırıyorlar. Başka bir şey bildikleri yok. Yani her hafta doğalgaz bulsak gene de bir işe yaramıyor çünkü o doğalgazı kullanacak sanayi kalmadı. Metal yorgunluk ve tükenmişlik sendromu yaşıyorlar.

GİZLİ BULUŞUP DESTEKLİYORLAR

– Herhangi bir engelle karşılaştınız mı?

İki kez Mecidiyeköy'de kiraladığımız binalar geri çevrilip kaparo iade edildi. Sonra başka ilçede tuttuk. Çok sayıda iş adamı var destekleyen ama gizli buluşuyoruz. İnanılmaz bir korku iklimi var.

– Siyaset için neleri göze alırsınız?

Her şeyi… Kızım 2,5 oğlum 17 yaşında. Ben çocuklarımı ve kendi memleketimin insanını utandırmayacağım. Benim vaadim bu. Kimse benim yüzümden utanmayacak. Kimse beni savunmak zorunda kalmayacak. Bu ülkede dürüst insan da var. Bu ülkenin altına teker takıp bir yere götürmeyeceksen, içindekileri de boşaltıp şalteri kapatmayacaksan bu ülkede beraber yaşayacağız kardeşim.