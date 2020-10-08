Instagram Reels’le birlikte gelen özellikler

Her sene önemli özellikleri bünyesine katan ve sosyal medya uygulamaları arasında sivrilen Instagram son günlerde Reels’le gündemde.
REELS’E 3 YENİ ÖZELLİK
Instagram’a gelen son güncelleme ile ses arama, Senin İçin ve Trending gibi sekmeler ile kullanıcıların en yeni müzik ve sesleri keşfedebileceği bir özellik eklendi. DM üzerinden ses sayfalarını paylaşma ise belirli bir ses ile ilgili tüm Reels videolarını DM üzerinden paylaşabilmeyi sağlıyor.
EN ÇOK PAYLAŞILAN 20 ŞARKI AÇIKLANDI
Virgo – JADU JADU
ily (i love you baby) (feat. Emilee) – Surf Mesa
Cute Song – Aroob Khan
Yes or No – Jass Manak
Watermelon Sugar – Harry Styles
Sunset Lover – Petit Biscuit
WAP (feat. Megan Thee Stallion) – Cardi B
se essa vida fosse um filme – GIULIA BE
Butterfly – Jass Manak
Piece Of Your Heart (Alok Remix) – Meduza, Alok, Goodboys
death bed (coffee for your head) – Powfu, beabadoobee
Yummy – Justin Bieber
Hawái – Maluma
Don't Start Now – Dua Lipa
Khayaal Rakhya Kar – Preetinder
Feelings – Sumit Goswami
Laal Bindi – Akull
Level Up – Ciara
Born to Shine – DILJIT DOSANJH
Cradles – Sub Urban