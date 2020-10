Instagram Reels’le birlikte gelen özellikler

Her sene önemli özellikleri bünyesine katan ve sosyal medya uygulamaları arasında sivrilen Instagram son günlerde Reels’le gündemde.

REELS’E 3 YENİ ÖZELLİK

Instagram’a gelen son güncelleme ile ses arama, Senin İçin ve Trending gibi sekmeler ile kullanıcıların en yeni müzik ve sesleri keşfedebileceği bir özellik eklendi. DM üzerinden ses sayfalarını paylaşma ise belirli bir ses ile ilgili tüm Reels videolarını DM üzerinden paylaşabilmeyi sağlıyor.

EN ÇOK PAYLAŞILAN 20 ŞARKI AÇIKLANDI

Virgo – JADU JADU

ily (i love you baby) (feat. Emilee) – Surf Mesa

Cute Song – Aroob Khan

Yes or No – Jass Manak

Watermelon Sugar – Harry Styles

Sunset Lover – Petit Biscuit

WAP (feat. Megan Thee Stallion) – Cardi B

se essa vida fosse um filme – GIULIA BE

Butterfly – Jass Manak

Piece Of Your Heart (Alok Remix) – Meduza, Alok, Goodboys

death bed (coffee for your head) – Powfu, beabadoobee

Yummy – Justin Bieber

Hawái – Maluma

Don't Start Now – Dua Lipa

Khayaal Rakhya Kar – Preetinder

Feelings – Sumit Goswami

Laal Bindi – Akull

Level Up – Ciara

Born to Shine – DILJIT DOSANJH

Cradles – Sub Urban