İnternet altyapısı çalışmayınca vergi kuyruğu corona kuyruğu oldu

Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren ‘borç yapılandırması’ için başvuru süreci devam ediyor. 31 Aralık’ta sona erecek 7256 numaralı vergi yapılandırma kanunundan faydalanmak isteyenler, internet üzerinden başvurularını yapıyorlar. Ancak sistem altyapısının tam çalışmaması nedeniyle, ödeme tablosu internetten alınamıyor. Belgeleri vergi dairelerine gidip almak zorunda kalan vatandaşlar da, yoğunluk nedeniyle büyük risk altına giriyorlar.

İstanbul Fatih’te bulunan vergi dairesinin önü günlerdir aynı manzaraya sahne oluyor. Bir taraftan mesafeli yaşam çağrıları diğer taraftan ise bu duruma aldırış etmeyen yetkililer ve vatandaşlar… Bu sabah borçlarını yapılandırmak için gelenler mesainin 10.00’da başlaması nedeniyle uzun kuyruklar oluşturdu.