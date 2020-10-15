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İnternet üzerinden yasa dışı corona testi kiti satanlara operasyon

Bursa'da internet üzerinden yasa dışı corona virüsü testi kiti sattıkları tespit edilen 4 kişi, jandarma Siber Suçlarla Mücadele ve KOM Şube ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Halil ATAŞ / Bursa
Güncellenme: 20:46, 15/10/2020
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İnternet üzerinden yasa dışı corona testi kiti satanlara operasyon

Bursa’da internet üzerinden yasa dışı COVID-19 test kiti sattıkları tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı.

69 ADET TEST KİTİ ELE GEÇİRİLDİ

Bursa İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden P.A (38), H.C. K.(23), Y. E. E. (30) ve U.A.(33) isimli şahısların COVID-19 testi kitini yasa dışı yollarla piyasaya satış yaptığını tespit etti.

Belirlenen 5 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen Jandarma, 69 adet corona virüsü testi kiti ele geçirdi. 4 kişide gözaltına alındı.

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