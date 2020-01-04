Interpol’ün aradığı şüpheli İranlı cinayetine karışmış!

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 14 Kasım günü Şişli'de öldürülen İranlı Mesut Mevlevi cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Cengiz Akın isimli kişiyi de gözaltına aldı. Silahı çeken Abdülvahap K.'ya yardım ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Cengiz Akın'ın suç dosyası ise kabarık çıktı.

INTERPOL DE ARIYORDU

Yapılan sorgulamalarda Cengiz Akın'ın 2014 yılında Hollanda'nın Hollanda'nın Rotterdam şehrinde Hamdi Bilir isimli bir dürümcünün öldürülmesi olayına karıştığı için Hollanda polisi ve Uluslararası Polis Teşkilatı Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı ortaya çıktı.

TELEVİZYON PROGRAMINA ÇIKMIŞ

İstanbul'da bir alışveriş merkezinde ünlü bir restaurantın işletmecisi olduğu, bir süre önce de bir televizyon programına çıktığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Cengiz Akın sevk edildiği mahkemece tutuklandı.