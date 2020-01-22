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İntihar eden bakkaldan kız kardeşine şoke eden sözler!

Adana'da, bakkal Selahattin B. (25) dükkanında, kız kardeşine "İstersen seni de öldüreyim" dedikten sonra elindeki tabancayı ateşledi. Bakkal, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

17:22 -
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İntihar eden bakkaldan kız kardeşine şoke eden sözler!

Olay, Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi’nde meydana geldi. Sabah erken saatte bakkal dükkanını açan Selahattin B., iddiaya göre, ruhsatsız tabancasını çekmeceden çıkartıp, oynamaya başladı.

Bu sırada bakkalın önüne ürünleri çıkartan kız kardeşi Sinem B.’ye (22) “İstersen seni de öldüreyim” dedi. Genç kız, ağabeyinin şaka yaptığını düşünürken, Selahattin B., tabancayı başına dayayarak, ateşledi.

HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Sinem B.’nin çığlıkları üzerine bakkala gelen yakınları, ağır yaralı Selahattin B.’yi özel otomobille Adana Şehir Hastanesi’ne götürdü. Hemen yoğun bakıma alınan genç, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Ailesine ait yüklü miktarda paraya harcadığı ileri sürülen B.’nin cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA

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