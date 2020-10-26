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İntihar eden gencin yakınları, hastaneyi ve polisi taşladı

Ankara'da intihar eden ve hastanede hayatını kaybeden gencin yakınları, sağlık çalışanlarına saldırdı. Polisi ve hastaneyi taş yağmuruna tutan 20 kişi gözaltına alındı. Üç polis yaralanırken üç ekip otosu da hasar gördü.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 08:06, 26/10/2020
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İntihar eden gencin yakınları, hastaneyi ve polisi taşladı

Olay, Ankara’daki Gülhane Askeri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde (GATA) meydana geldi. Gece yarısı Keçiören’de yüksekten atlayarak intihar girişiminde bulunan bir genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hastane bahçesinde toplanan gencin yakınları ilgisizlikle suçladıkları sağlık çalışanlarını ve polis ekiplerini taş yağmuruna tuttu. Olay yerine çok sayıda Çevik Kuvvet ekibi sevk edilirken, atılan taşlar sonrası üç polis yaralandı üç ekip otosu da hasar gördü. Saldırı sonrası 20 kişi gözaltına alındı. (DHA)

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