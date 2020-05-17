İntihar eden işçide corona çıktı! 125 kişiye test yapıldı

Mersin'in Erdemli ilçesinde, özel bir mermer ocağında çalışan 43 yaşındaki evli 4 çocuk babası Ümit Kılbaş, henüz bilinmeyen bir nedenle girdiği bunalım sonucu işyerinde intihar etti. Ümit Kılbaş'ın cansız bedenini yoldan geçen şoförler görünce durumu jandarmaya bildirdi.

125 KİŞİYE COVİD-19 TESTİ YAPILDI

İhbar üzerine olay yerine ulaşan jandarma ve sağlık ekipleri Ümit Kılbaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan inceleme sonunda Ümit Kılbaş'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp kurumuna gönderildi.

Otopside cenazenin üzerinden alınan numune ile yapılan testte Covid-19 virüsüne rastlanıldı. Bunun üzerine Ümit Kılbaş'ın eşi ve 4 çocuğu ile çalıştığı mermer ocağında görev yapan 120 kişinin de aralarında olduğu toplam 125 kişiye Covid-19 testi yapıldı.

İNCELENMEK ÜZERE İSTANBUL’A GÖNDERİLDİ

Hastane önünde sosyal mesafeye de dikkat edilerek sırayla test yaptıran çalışanlar, umutla testlerinin negatif çıkmasını beklerken, Ümit Kılbaş'ın cenazesi çok kapsamlı araştırılmak üzere İstanbul'da bulunan tam teşekküllü Covid-19 Pandamı Hastanesine gönderildi.