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İntihar notu bırakıp evi terk etti! Bir annenin acı bekleyişi…

Bursa’nın İnegöl ilçesinde intihar mektubu bırakıp evinden ayrılan 14 yaşındaki Zeynep Ak’ın ailesi hayatından endişe ediyor.

22:54 -
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İnegöl ilçesinde Hamidiye Mahallesi, Sipahi Sokak’ta yaşayan Zeynep Ak (14) sabah saatlerinde evden çıktı. Daha sonra Eve gelen genç kızın annesi Ayfer Ağız, kızının bıraktığı intihar mektubunu buldu. Kızına ulaşamayan kadın, karakola giderek kayıp başvurusunda bulundu.

“ONU KANDIRMIŞLARDIR”

Gözü yaşlı anne Ayfer Ağız (48), şu ifadeleri kullandı:

* Sabah erken saatlerde diğer küçük kızımı hastaneye götürdüm. Eve geldiğimde kızım yoktu. Not bırakıp gitmiş. ‘Ben kendimi öldüreceğim, anne seni üzdüm özür dilerim, hakkını helal et' yazılı not bırakmış. Hayatından endişe ediyorum.

* Kızım kendisi evden çıkıp gitmez. Kim buna neden olduysa cezasını çekmesini istiyorum. O benim gözümün nuru. Yetim büyüttüm ben onu. Daha 14 yaşında, onu kandırmışlardır.

* Kim kandırmış bulunsun ve cezalandırılsın. Eşyalarını almış gitmiş. İntihar edecek insan bunları götürmez.

Polis ekipleri ihbar üzerine harekete geçti. (DHA)

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