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İntihara kalkıştı, arandığı belirlenince gözaltına alındı

Antalya'da oturduğu 4 katlı binanın çatısına çıkıp, intihara kalkışan T.B. (30), bir anlık dalgınlığından yararlanan polisler tarafından yakalanıp, bulunduğu yerden alındı. Yaklaşık 4 saatlik eyleminin ardından T.B., çeşitli suçlardan arandığı belirlenince gözaltına alındı.

14:50 -
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Antalya’nın Kepez ilçesi Yeniemek Mahallesi’nde 2566 T.B., oturdukları 4 katlı apartmanın çatı katına saat 09.00 sıralarında çıktı. Ailevi problemler yüzünden bunalıma girdiği belirtilen T.B.’nin yakınlarının haber verdiği ekipler, atlama ihtimaline karşı binanın altına hava yastığı açtı.

İkna çalışmaları sonuç vermeyince Özel Hareket Şube Müdürlüğü’ne bağlı müzakere timi çağrıldı.

Yaklaşık 4 saatlik eyleminin ardından T.B., saat 13.00 sıralarında bir polis tarafından yakalanıp bulunduğu yerden alındı.

Çeşitli suçlardan arandığı belirlenen T.B, gözaltına alınıp, kelepçelenerek, emniyet müdürlüğüne götürüldü. (DHA)

Antalya Emniyet Haber Polis
Son güncelleme: 15:16 17.06.2020
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