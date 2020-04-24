Ipsos’un corona araştırmasında çarpıcı sonuçlar…

Ipsos Araştırma Şirketi, anketine katılanların kendilerine veya aile üyelerine virüs bulaşması yönündeki endişe oranı, 13 Mart'ta yüzde 79 iken 9-13 Nisan itibariyle yüzde 95'e yükseldi. Katılımcıların yüzde 61’i, salgının sona ermeyeceğini ancak kontrol altına alınacağı yönünde görüş bildirdi.

“Corona virüsü salgını öncesi dönemi düşündüğünüzde, bugün yapmayı en çok özlediğiniz şeyi belirtir misiniz?” sorusuna katılımcıların yüzde 25’i “yürümek” yanıtını verdi.

“Corona salgınını sona erdiğine dair resmi açıklama yapılacak olsa ne düşünürsünüz?” sorusuna ise yüzde 22, “salgının tümüyle kontrol altına alındığını ve sona erdiğini düşüneceğini” aktardı.

Salgın sürecinde, evde ekmek yapanların sayısının da ikiye katlandığı gözlendi.

İşte çalışmadan çarpıcı detaylar…