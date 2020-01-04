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İptal davasıyla ilgili İBB’den açıklama!

9 meslek odasının, 2018 yılında İBB-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı-Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı arasında imzalanan Kanal İstanbul İşbirliği Protokolü’nün iptali istemi ile açtığı davanın reddedilmesinin ardından İBB'den açıklama geldi. Belediye Sözcüsü Murat Ongun, davada verilen ret kararının İBB'nin çekilme kararından önce olduğunu belirtti.

18:07 -
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İptal davasıyla ilgili İBB’den açıklama!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, TMMOB’a bağlı 9 oda tarafından açılan, Kanal İstanbul protokolünün iptaline ilişkin davada verilen ret kararının İBB’nin çekilme kararından önce olduğunu belirtti.

Ongun, “İBB'nin çekilme kararı, davacı odalar tarafından yapılacak itirazla üst mahkeme olan bölge idare mahkemesince değerlendirilecektir.” dedi.

NE OLMUŞTU?

9 meslek odasının, 2018 yılında İBB-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı-Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı arasında imzalanan Kanal İstanbul İşbirliği Protokolü'nün iptali istemi ile açtığı dava reddedilmişti.

Mahkeme, protokolü hukuka uygun bulmuş, meslek odaları karara itiraz edeceklerini açıklamıştı.

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Son güncelleme: 18:08 04.01.2020
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