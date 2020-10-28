Irak’ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Terör örgütlerine yönelik operasyonlar aralıksız sürüyor. Irak’ın kuzeyi Gara bölgesinde düzenlenen hava harekatında 2 teröristi etkisiz hale getirildi.

Operasyonla ilgili Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK’lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi” denildi.

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