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Irak’ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Gara bölgesinde düzenlenen hava harekatında 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. 

Güncellenme: 23:22, 28/10/2020
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Irak’ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Terör örgütlerine yönelik operasyonlar aralıksız sürüyor. Irak’ın kuzeyi Gara bölgesinde düzenlenen hava harekatında 2 teröristi etkisiz hale getirildi.

Operasyonla ilgili Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK’lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi” denildi.

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