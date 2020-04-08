Irak’tan Türkiye’ye getirilen işçiler karantinaya alındı

Irak'tan yurda dönüş çalışmaları kapsamında corona virüsü nedeniyle evlerine dönemeyen Irak'ın Basra kentinde bulunan 280 vatandaş ile Bağdat'ta bulunan 267 kişi akşam saatlerinde Türk Hava Yollarına ait özel bir uçakla Ankara'ya getirildi.

İşçiler, burada hazır bulunan 27 adet otobüs ile sosyal mesafe kurallarına uyarak otobüslere bindirilip 14 günlük karantinaya alınmak üzere Afyonkarahisar'a getirildi. Burada Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD görevlileri tüm önlemleri alarak otobüsleri Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK)'ya ait Bacım Sultan Kız Öğrenci Yurdu önünde Irak'tan gelen işçileri karşıladı.

Otobüslerin yolcu bölümü ile şoför ve hostes kısmının şeffaf branda ile izole edildiği görülürken, şoförlerinde koruyucu kıyafet ve maske taktıkları gözlendi.

Öte yandan yolcular teker teker otobüsten indirilerek yurt binası girişinde kayıtları ve izolasyon işlemleri yapıldı. İnşaat işçileri, daha sonra kendilerine ayrılan odalara yerleştirildi. (İHA)