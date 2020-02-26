İran sınırına Corona virüse karşı hastane kuruluyor!

Koranavirüs nedeniyle İran´da yaşanan ölümlerin ardından Türkiye ile İran arasındaki Gürbulak Sınır Kapısı’nda bir dizi tedbirler alınmaya başlandı.

Gürbulak Gümrük Kapısı, giriş-çıkışlara kapatılırken, Sağlık Bakanlığı´nın kararıyla gümrük sahasının bulunduğu alanda, sahra hastanesi kuruluyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı personeli ve sahra hastanelerinin Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait nakliye uçağı ile Ağrı´daki havalimanına getirilen malzemeler, sabah erken saatlerde kamyonlarla gümrük kapısına taşındı.

Malzemelerin gelmesi ile birlikte yoğun bir çalışma başlatıldı. Yan yana odalar halinde kurulan sahra hastanesinde, Gürbulak Sınır Kapısı´na gelecek olan Türk vatandaşları, kontrolden geçirilip, gözetim altında tutulacak.

Durumu şüpheli görülen hastalar ise, Erzurum’da yapımı tamamlanan şehir hastanesine sevk edilecek. DHA