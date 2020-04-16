İran’da corona nedeniyle tahliye edilen terörist Türkiye’ye gönderildi

İran'da güvenlik güçleriyle girdiği çatışma sonrası yakalanıp cezaevine konulan ve corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında tahliye edilen PKK’lı terörist F.D., Türkiye’ye gönderildi. Argeş kod adlı PKK’lı terörist çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Van Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

KATILDIĞI SALDIRILARI İTİRAF ETTİ

* F.D., 2015 ve 2016 yıllarında Başkale Kamışlı Piyade Hudut Karakol Komutanlığı ve Başkale Eşmepınar Jandarma Karakoluna yapılan silahlı saldırı ile Başkale/Çamlık bölgesinde yola döşenen yayın/EYP'li saldırı olayları hakkında itiraflarda bulunmuş, Özalp ilçesi kırsalında bulunan bir karakola yapılan silahlı saldırı olayında ise bulunduğunu beyan etmiştir.

* Örgüt mensubu, hakkında hazırlanan tahkikat evrakıyla birlikte çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır. (İHA)