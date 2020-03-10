Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İran’dan gelen 142 yolcuyla ilgili flaş gelişme

İran'da görülen Corona virüsü salgını nedeniyle 14 gün önce Türkiye'ye getirilen ve Ankara'daki 2 hastanede gözlem altında tutulan 142 kişiden 65'i test sonuçlarının negatif çıkması üzerine taburcu edildi. İran'da hastalığın merkezi olarak kabul edilen Kum ve Meşhed kentlerine gitmeyen mürettebat ve bazı yolcular ise karantina sürecini evlerinde geçirdi.

12:36 -
Haberler Gündem
İran’dan gelen 142 yolcuyla ilgili flaş gelişme

Corona virüsü salgını nedeniyle çok sayıda insanın hayatını kaybettiği İran’da yaşayan Türk vatandaşlar, 25 Şubat’ta düzenlenen özel bir uçak seferiyle Ankara’ya getirildi.

Esenboğa Havalimanı’na getirilen 132 yolcu ve 10 mürettebat, özel kıyafetli sağlık görevlileri eşliğinde ambulanslarla Zekai Tahir Burak Hastanesi ve Bilkent Tıbbi Gözlem Kliniği’ne nakledildi.

4’ünde öksürük, 2’sinde boğaz ağrısı şikayeti bulunan, diğerlerinde hastalık belirtisi bulunmayan toplam 142 kişi, başka hasta bulunmayan iki hastanede tek kişilik odalarda gözlem altında tutuldu.

Yolcuları İran’dan getiren THY uçağı önce İstanbul’a yönelmiş daha sonra rotasını değiştirip Ankara’ya acil iniş yapmıştı. Foto: Sözcü

KUM VE MEŞHED KENTLERİNE GİTMEYENLER 14 GÜNÜ EVLERİNDE GEÇİRDİ

Kum ve Meşhed öyküsü bulunmayan mürettebat ve yolcuların bir kısmı 14 günlük gözlem süresini sağlık personeli kontrolünde evlerinde geçirmeleri şartıyla taburcu edilmişti.

İran’ın Kum ve Meşhed şehrinde bulunduğu belirlenen 65 kişi ise getirildikleri Ankara’da 14 gün boyunca kontrol altında tutuldu. Sonuçları negatif çıkan 65 kişi, 14 günlük gözlem sürecinin ardından dün akşam saatlerinden itibaren taburcu edildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yaptığı açıklamada, Tahran uçağı ile gelen yolcuların son testlerinin durumuna göre taburcu edileceklerini bildirmişti. (DHA/İHA)

Ankara İran Sağlık Türkiye uçak
Son güncelleme: 13:47 10.03.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more