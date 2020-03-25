İranlı ailenin corona kabusu sona erdi

İranlı Pahram ve Melihe Koştinetikhoşa çifti, 1,5 yıl önce Alanya’ya yerleşti. Yerleşik yabancılara verilen oturma izninde, İran vatandaşlarına mülk edinme zorunluluğu getirilince çift, ülkelerindeki mülklerini satıp, Alanya’dan ev almaya karar verdi. Karı-koca, İran’daki gayrimenkullerine alıcı çıkınca da 9 Şubat’ta, kan hastalığı olan kızları Soruşa’yı, piyano hocası İranlı müzisyen Siyaveş Shahani ile eşi Esin İpekoğlu Shahani’ye emanet edip, 3 günlüğüne ülkelerine gitti.

Ancak 12 Şubat’ta geri dönmeyi planlayan çift, İran’da, ‘yurt dışından geldikleri’ gerekçesiyle 14 gün karantinaya alındı. Karantina sürelerinin dolmasının ardından da Türkiye, iki ülke arasındaki sınır kapılarını kapattı. Çiftin Türkiye’ye girişlerine izin verilmedi.

YARDIM İSTEMİŞLERDİ

Soruşa Koştinetikhoşa’nın aylık tedavisi ise anne-babanın izin belgesi olmadığı için yapılamadı. Küçük kızın tedavisi için tüm kapıları çalan Shahani çifti, Soruşa’nın ya ailesinin yanına gönderilmesini ya da anne-babanın yurda alınması için yetkililerden yardım istedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan yardım isteyen Soruşa Koştinetikhoşa “Tayyip amca, Mevlüt amca, lütfen beni aileme kavuşturun. Ailemi çok özledim. Benim daha önce ağabeyim öldü, benim de rahatsızlığım var. Lütfen ailemi bana getirin ya da beni oraya gönderin” diye yardım istemişti.

ÇAVUŞOĞLU DEVREYE GİRDİ

Küçük Soruşa’nın yardım çağrısı üzerine Bakan Çavuşoğlu devreye girdi. Yapılan resmi işlemlerin ardından dün Göç İdaresi yetkilileri, Soruşa’yı müzik eğitmeni Shahani’den alarak Hakkari’deki Esendere Sınır Kapısı’ndan çıkış yaptırdı ve 40 gündür sınırda bekleyen ailesine teslim etti. (DHA)