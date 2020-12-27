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İranlı sahte polisler yakalandı

Kendilerini polis olarak tanıtan İran uyruklu üç şüpheli, İstanbul'da sekiz kişiyi dolandırdı. Çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelilerden birini havalimanından yurt dışına kaçmaya çalışırken, iki şüpheliyi de operasyon sonucu yakaladı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 12:39, 27/12/2020
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İranlı sahte polisler yakalandı

İstanbul'da Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendilerini polis olarak tanıtıp İstanbul'un farklı noktalarında yabancı uyruklu kişileri durdurup arama yapan üç şahıs hakkında çalışma başlattı. Polis ekipleri teknik ve fiziki takibin ardından, şahısların İran uyruklu Ruhsen G. (51), Masud A. (40) ve Hosseın R. (34) olduğunu belirledi.

Şüphelilerin, Esenyurt ve Zeytinburnu’nda 8 yabancı uyruklu şahsı dolandırarak toplamda 17 bin 550 dolar ve bir miktar mücevher aldıkları belirlendi. Ruhsen G. ve Masud A. ikamet ettikleri adreste kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerden Hossein R. İstanbul Havalimanı dış hatlar bölümünde yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı. Mahkemeye çıkartılan üç şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)

dolandırıcılık Dolar Esenyurt İran istanbul operasyon Polis
Yayınlanma Tarihi:12:06,