İş adamı ölü bulunmuştu… Korkunç gerçek ortaya çıktı: 16 yaşındaki kızı…

İzmir’in Buca ilçesinde, başından silahla vurulmuş halde bulunan ve intihar ettiği düşünülen iş adamının kızı tarafından öldürüldüğü ve intihar süsü verildiği ortaya çıktı.

Gayrimenkul işi yapan ve Çeşme’de otel işleten 44 yaşındaki iş adamı Zafer U.’nun eşi P.U, 24 Mart sabahı polisi arayarak, evlerinin üst katındaki odada eşini intihar etmiş olarak bulduklarını bildirdi.

ÇELİŞKİDEN ŞÜPHE

Olay yerine gelen polis ekiplerince yapılan ilk incelemede, elinde kendisine ait silah bulunan Zafer U.’nun intihar etmiş olduğu değerlendirildi. İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’nda yapılan otopsinin ardından Zafer U., Kaynaklar Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Başlatılan soruşturma kapsamında Zafer U.’un eşi P. U. ile kızları N.U. ve İ.U.’nun (18) ifadelerine başvuruldu. Anne ve kızları, Zafer U.’yu intihar etmiş halde bulduklarını söyledi. Ancak ifadelerinde çelişkili anlatımlarda bulundu.

MERMİ AYDINLATTI

İzmir Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsinin ardından hazırlanan raporda ise, olayın, merminin kafatasına giriş açısı nedeniyle intihar değil, cinayet olabileceği bildirildi. Rapor üzerine anne ve kızları gözaltına alındı.

SORGUDA İTİRAF

Sorguda 16 yaşındaki N.U. babasını kendisinin öldürdüğünü itiraf etti. N.U. ifadesinde, babası Zafer U.’yu kendisine kötü davrandığı için tabancayla öldürdükten sonra, olaya intihar süsü verdiğini, olanları da annesine anlattığını söyledi. Anne P.U. da kızı hapse girmesin diye gerçeği açıklamadığını ifade etti.

Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen anne ve kızlarından N.U. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Anne P.U. ile diğer kızı İ.U.’ya ise konutu terk etmeme yönünde adli kontrol getirildi. (DHA)