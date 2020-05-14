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İş adamına silahlı saldırı… Böyle gelmişler

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde oturan iş adamı Aydın Arvas yaşadığı evin kapısına gelen iki kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırıyı gerçekleştiren şahısların binaya gelme anları güvenlik kamerasına yansıdı.

16:41 -
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İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde bulunan lüks bir sitede, İddiaya göre, evinde gazete okuyan Aydın Arvas zil çalınmasıyla kapıya yöneldi. Kapıyı açan Arvas, elinde silah olan iki kişiyle karşılaştı. Şahıslar, Arvas'ı vurarak kaçtılar.

Bacağından yaralanan iş adamı Aydın Arvas, Beylikdüzünde bir hastaneye kaldırıldı. Arvas'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

ŞİRKET AVUKATI DA VURULMUŞ

Arvas'ın avukatı Erzat Çiftçi da lüks aracının içinde silahlı saldırıya uğramıştı. Silahlı saldırı girişimlerinin ardından iddiaya göre, Esenyurt bölgesinde yapılan iki binin üzerinde konut ve rezidans projesinden dolayı mahkemelik olan ve sahte belgeler düzenleyerek başka şirketlere ait inşaat projelerini kendilerine ait gibi gösteren bir şebeke olduğu düşünülüyor.

Saldırı sonrası yüzleri maskeli iki kişinin apartmana girişleri ve olayı gerçekleştirdikten sonra koşarak olay yerinden kaçtıkları görülüyor. (İHA)

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Son güncelleme: 16:45 14.05.2020
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