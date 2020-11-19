İş başvurusu için gitti, bıçaklanarak öldürüldü

Bahçelievler Zafer Mahallesi’ndeki bir tekstil atölyesine geçen pazartesi iş görüşmesi için giden yabancı uyruklu Muhammed Tacettin Salwan ile orada çalışan diğer yabancı uyruklu kişiler arasında yan bakma kavgası çıktı.

Kavganın büyümesi üzerine Salwan iş yerinden kaçmak istedi ancak çalışanlar da peşinden gitti. Salwan'ı yakalayan çalışanlar, darp etmeye başladı. O esnada çalışanlardan Mustafa A. (23), elindeki bıçakla Salwan'ı yaraladı. Salwan yerde kanlar içerisinde kalırken, Mustafa A. olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine iş yerine gelen sağlık ekipleri Muhammed Tacettin Salwan'ın hayatını kaybettiğini belirlerken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

ZANLI TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler, olay yeri ve çevresinde bulunan güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi ve görgü tanıklarının ifadelerinin alınmasının ardından şüphelinin kimliğini tespit etti.

Cinayet masası dedektifleri, Salwan'ın öldürülmesi olayının şüphelisi olduğu belirlenen Mustafa A.'yı kıskıvrak yakaladı. Katil zanlısı Mustafa A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)