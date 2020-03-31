İş dünyasından yardım seferberliği

Hayırsever iş insanlarının desteği ile hazırlanan 333 bin yardım kolisi dün itibarıyla evden çıkamayan ihtiyaç sahibi 50 bin vatandaşa ulaşacak.

HAFTADA 50 BİN KOLİ

Koliler için her hafta bir iş insanının bağışı kabul edilirken, kolilerin teslimatı ise “Getir” tarafından ücretsiz gerçekleştirilecek. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, şu bilgileri verdi:

“Bu hafta yapılacak 50 bin gıda kolisinin hayırseveri Kalyon Holding. İkinci hafta, Limak Holding. Üçüncü Hafta Cengiz Holding. Dördüncü hafta MNG Holding. Beşinci hafta Demirören Holding. Altıncı hafta LCW Vahap Küçük. 10 bin koli Fuat Tosyalı, 5 bin koli Mesut Toprak, 10 bin koli Getir firmamız” dedi.

Yerlikaya, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un da “Fenerbahçe Spor Kulübü'nün tüm futbolcularının 33 bin kolisini mutlaka verirseniz biz minnettar oluruz” mesajını ilettiğini aktardı.