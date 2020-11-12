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İş insanı Başaran Ulusoy coronaya yakalandı

TÜRSAB eski başkanlarından iş insanı Başaran Ulusoy, corona virüsüne yakalandı. Ulusoy'un hastanede yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Yaşar ANTER
Güncellenme: 14:53, 12/11/2020
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İş insanı Başaran Ulusoy coronaya yakalandı

TÜRSAB eski başkanlarından iş insanı Başaran Ulusoy'un Covid -19 teşhisiyle İstanbul’da özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığı belirtildi.

Turizm sektöründen önce inşaat, taşıma, ulaşım, sigorta gibi bir dizi sektörde faaliyet gösteren 71 yaşındaki Ulusoy'un rahatsızlığı TÜRSAB’ın resmi Twitter hesabından duyuruldu.

TÜRSAB’DAN GEÇMİŞ OLSUN PAYLAŞIMI

TÜRSAB’ın sosyal medya paylaşımında şu ifadeler kullanıldı; “Eski yönetim kurulu başkanlarımızdan Sayın Başaran Ulusoy’un rahatsızlanarak tedavi altına alındığını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Sayın Ulusoy’a acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyoruz”

Corona dizi istanbul sigorta sosyal medya Twitter
Yayınlanma Tarihi:14:48,
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