İş insanı tüm ilçenin bakkal ve market borcunu ödedi!

Nevşehir’in Acıgöl ilçesinde bir iş insanı, ilçede hizmet veren tüm bakkallardaki veresiye defterini alarak bin ailenin borcunu ödedi.

Acıgöl Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada, İstanbul’da yaşayan, isminin duyurulmasını istemeyen Acıgöllü bir iş insanı, belediye yetkilileri ile irtibata geçerek, ilçe halkının bakkallara olan borçlarını ödemek istedi.

İş insanının bağışını belediyeye göndermesinin ardından zabıta ekipleri mahalle bakkallarına olan borçları ödeyerek veresiye defterlerini teslim aldı.

“DEFTERLERİ KENDİSİNE TESLİM ETTİK”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Acıgöl Belediye Başkanı Ercan Ertaş, şu ifadeleri kullandı:

* Anadolu insanının yardımlaşma duygusu asırlardır devam etmektedir.

* Gizli kahramanımız tüm ilçe halkının bakkallara olan borçlarını ödedi.

* Bizler de teslim aldığımız veresiye defterlerini paketleyip kendisine teslim ettik. İHA