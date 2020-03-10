İş merkezinde pompalı dehşet

Bayrampaşa’da bulunan bir iş merkezinde ofisi bulunan Ziya S.’nin ofisine 3 kişi geldi. Aralarında alacak verecek meselesi olduğu öğrenilen taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
İşyeri sahibi, ofisinde bulunan pompalı tüfekle gelenlere ateş etti. Saldırıda 3 kişi yaralandı. İş merkezinde bulunanlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
BİRİNİN DURUMU AĞIR
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalede bulunduktan sonra ambulansla hasteneye kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
GÖZALTINA ALINDI
İşyeri sahibi Ziya S. olayda kullandığı pompalı tüfekle polise teslim oldu. Gözaltına alınan Ziya S. karakola götürüldü. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. (DHA)