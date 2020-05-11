İş yeri kurşunlanan güzellik koçunun alıkonulduğu ve darp edildiği iddiası

Beşiktaş, Levent Mahallesi Yosun Sokak'ta bulunan, ünlü isimlerin de müşterisi olduğu güzellik merkezi dün akşam kurşunlandı. İş yeri önüne, saat 21.00 sıralarında giden bir kişi, tabancayla 3 el ateş etti. Güzellik koçu olarak tanınan Özge Özel'in işlettiği güzellik merkezini kurşunlayan şüpheli aracıyla kaçarken, durum polis ekiplerine bildirildi.

KISA SÜREDE BELİRLENDİ

Yaşanan olay üzerine İstanbul Emniyetine bağlı Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Şüpheli Fatih S. kısa sürede Pendik'te yakalanarak gözaltına alındı.

Hakkında 14 suç kaydı olduğu öğrenilen şüpheli adliyeye sevk edildi. İfadesinde eski sevgilisiyle ilgili “Bana 3 bin dolar borcu vardı. Ödemedi o yüzden yaptım” dediği öne sürülen Fatih S.’nin “ev hapsi” cezasına çarptırıldığı öğrenilirken, Özge Özel'in avukatı farklı iddialarda bulundu.

AVUKATI AÇIKLADI

Özel'in avukatı Mehmet Ali Hartavi ünlü güzellik uzmanının kısa süre önce sevgilisi Fatih S. tarafından alıkonularak darp edildiğini belirtti.

İddiaya göre; Özel, kısa süre önce ayrıldığı Fatih S.’yi 8 Mayıs’da arayarak eşyalarını almak istediğini söyledi. Daha sonra da erkek arkadaşının Florya'daki evine gitti. Fatih S., eşyalarını almaya gelen Özge Özel'den ayrılmak istemedi. İkili arasında tartışma yaşandı.

‘EVDEN GİTMESİNE İZİN VERİLMEDİ’

İddiaya göre; tartışma sırasında Fatih S.; Özge Özel'i darp etti. Yüzünde morluklar oluşan ünlü güzellik uzmanının evden gitmesine izin vermedi. Sevgilisi tarafından zorla evde tutulduğu öne sürülen Özge Özel; annesiyle görüşmek istediğini söyleyince, megafonu açma şartıyla izin verildi.

“ANNELER GÜNÜ BAHANESİYLE AYRILDI”

Avukat Mehmet Ali Hartavi, Özge Özel'in erkek arkadaşının elinden kurtulmak için numara yaparak iyi davrandığını belirtti. İddiaya göre, Özel, Anneler Günü’nde, Fatih S. ile konuşarak annesini görüp dönmek için izin vermesini istedi. Özel, erkek arkadaşının olumlu cevap vermesiyle evden ayrıldı.

ATEŞ ETTİĞİ ANLARI PAYLAŞTI

İddiaya göre; anneler günü bahanesi ile evden çıkan ünlü güzellik uzmanı geri dönmeyince Fatih S. duruma çok sinirlendi. Özge Özel’i telefonlarına bakmadığı Fatih S., Levent'teki güzellik merkezine giderek, 3 el ateş etti. Fatih S.'nin o anları cep telefonu ile kaydederek Özge Özel'e gönderdiği ortaya çıktı.