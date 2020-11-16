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İş yerinden su içen çocuğu döven şahıs tutuklandı

Şanlıurfa'da Mahmut A., iş yerine gelerek sürekli su içmesine sinirlendiği çocuğu tekme tokat dövdükten sonra kaldırıp yere çarptı. Bu anlar güvenlik kamerasına yansırken gözaltına alınan Mahmut A., 'çocuğa karşı darp' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 21:24, 16/11/2020
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İş yerinden su içen çocuğu döven şahıs tutuklandı

Olay, Haleplibahçe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre sokaklarda sürücülerden ve dükkan sahiplerinden harçlık isteyen çocuk su içmek için sürekli iş yerine girip çıktı.

Bu duruma sinirlenen Mahmut A., sokak ortasında çocuğu tekme tokat dövdü. İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre, Mahmut A. dövdüğü çocuğu daha sonra kaldırıp yere çarptı.

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri Mahmut A.’yı gözaltına aldı. Emniyette ifadesi alınan Mahmut A., adliyeye sevk edilirken çocuğun ailesinin şikayetçi olmadığı öğrenildi.

TUTUKLANDI

iş yeri sahibi Mahmut A., savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Pişman olduğunu ve bir anlık öfkesine yenildiğini belirten Mahmut A., hakimlik tarafından ‘çocuğa karşı darp’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Foto: DHA

ŞİDDETE MARUZ KALAN ÇOCUK VE AİLESİNE DESTEK

Şanlıurfa Valiliği’nden olayla ilgili yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

* İlimiz Eyyübiye ilçesinde 14 Kasım 2020 günü meydana gelen küçük bir çocuğumuzun darp edildiği vicdanları yaralayan olayın görüntülerinin sosyal medyada yer alması üzerine, görüntüleri inceleyen güvenlik güçlerimiz tarafından kimliği tespit edilen M.A. adlı şahıs olayın yaşandığı gün gözaltına alınmış olup, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır.

* Ayrıca yaşanan üzücü olaya maruz kalan evladımız ve ailesiyle irtibata geçilmiş olup, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüz tarafından mağdur çocuğumuza ve ailesine gerekli her türlü maddi ve manevi sosyal destek sağlanacaktır. (DHA)

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