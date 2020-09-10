Sağlık müdürüyle başhekim arasında yetki kavgası

Pandemi sürecinde son zamanlarda corona virüsü günlük hasta sayısının en çok arttığı iller arasında ilk üçe giren Erzincan'da İl Sağlık Müdürü Erkan Hirik ile Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Orhan Çimen arasında bugün sabah saatlerinde gerilim yaşandı.

Çimen'in kentte yerel yayın yapan bir gazetenin muhabirine yaptığı açıklamada, İl Sağlık Müdürü Hirik'in kendisini görevden almak istediğini ileri sürdü.

KOLTUĞUNA OTURDU

Erzincan İl Sağlık Müdürü Erkan Hirik'in, Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek Başhekim Dr. Öğretim Üyesi Orhan Çimen'in koltuğuna oturup “Artık buradan ben sorumluyum” dediği iddia edildi.

Yaşanan gerilimin ardından Başhekim Orhan Çimen'in de, “Görevimin başındayım, ayrılmıyorum” dediği ileri sürüldü.

AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Vatandaşlar da pandemi sürecinde bu tür olayların yaşanmaması gerektiğini ifade etti. Öte yandan konu hakkında İl Sağlık Müdürlüğü’nden ve Erzincan Valiliği’nden ise resmi bir açıklama yapılması bekleniliyor. (İHA)