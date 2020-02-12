İşçi servisleri çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Kaza, Melikgazi ilçesinde bulunan Serbest Bölge çıkışında meydana geldi. Kazada, 38 P 0081 plakalı araç sürücüsü, yolların buzlu olmasından dolayı yol hakimiyetini kaybederek, karşı yönden gelen Oğuzhan Gümüş idaresindeki 38 P 1767 plakalı minibüse çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yolun karşı tarafında savrulan araçta 17 işçi yaralandı. Devrilen 38 P 0081 plakalı minibüsün sürücüsü ise, olay yerinden kaçtı.

Yaralılar çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen 112 acil servis ekipleri tarafından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaçan sürücü ile ilgili arama çalışmaları devam ediyor. DHA

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