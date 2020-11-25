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İşçiler Ankara’ya yürümek için yeniden toplandı

Kocaeli'nde sendikalı oldukları gerekçesiyle işten çıkartılarak ücretsiz izne gönderilen DİSK'e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası üyesi işçiler, Ankara'ya yürümek istemiş ancak polis müdahalesi ile karşılaşmışlardı. İşçiler bugün, Ankara'ya yeniden yürümek için sendikanın Gebze şubesi önünde toplandı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 11:52, 25/11/2020
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İşçiler Ankara’ya yürümek için yeniden toplandı

Sendikalaşma hakkını kullandıkları için işten çıkartılarak ücretsiz izne gönderilen DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası üyesi Özer Elektrik, HSK Systemair ve Baldur işçileri, Gebze'den Ankara'ya doğru yürümek istemiş ancak polis Valiliğin pandemi tedbirleri kararını gerekçe göstererek yürüyüşe engel olmuş, toplamda 99 kişi gözaltına alınmıştı.

Birleşik Metal-İş sendikası üyesi işçiler bugün yeniden Ankara’ya yürümek için sendikanın Gebze şubesi önünde toplandı. İşçilere DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’da destek verdi.

“SENDİKALAŞMANIN ENGELLENMESİ SUÇTUR”

Burada bir konuşma gerçekleştiren Çerkezoğlu, işçilerin sendikalaşma haklarının engellenmesinin suç  olduğunu söyledi. Çerkezoğlu, ” Bir kez daha söylüyoruz ki emeğine ekmeğine sahip çıkmak ve hakları için mücadele etmek ise bu dünya yüzündeki en onurlu iştir.

Bugün bu üç tane fabrikada Birleşik Metal-İş sendikamızın DİSK’in örgütlü olduğu bu üç fabrikada bu hakkına sahip çıkmak için günlerdir direnen ve dün burada en temel hakkını kullanmak ve bu sesini Ankara’ya duyurmak için yola çıkan ve önü kesilen ama tüm baskılara rağmen dim dik ayakta duran ve Türkiye işçi sınıfına, dünya işçi sınıfına umut olan bütün işçi kardeşlerimi selamlıyorum” dedi.

“ASIL ENGELLENMESİ GEREKEN İŞÇİLER DEĞLİ, PATRONLARDIR”

Yürüyüşün polis tarafından engellenmesini de eleştiren Çerkezoğlu, “Ülkeyi yöneten siyasi iktidara, hükümete, çalışma bakanlığına, valiliğe bir kez daha sesleniyoruz, barikat kurmanız gereken, önünü kesmeniz gereken hakkını, hukukunu arayan sendikalı olan en temel anayasal hakkını kullandığı için işten çıkartılan, ücretsiz izinle cezalandırılan işçiler değildir. Önünü kesmeniz gereken, engellemeniz gereken tümüyle haksız ve hukuksuz bir biçimde işçileri cezalandırmaya kalkan iş verenlerdir, patronlardır” ifadelerini kullandı.

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