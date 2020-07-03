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İşçilere ekmek arası ıspanak dağıtıldığını duyurduğu için işten atılmıştı! Müjdeli haber geldi…

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı metro şantiyesindeki işçilere ekmek arası ıspanak dağıtıldığını duyurduğu için işten atılan Bedirhan Aslan'a İstanbul Büyükşehir Belediyesi sahip çıktı. Aslan, İBB'ye bağlı bir şirkette güvenlik görevlisi olarak işe başladı.

Ümit TÜRK
09:34 -
Haberler Gündem
İşçilere ekmek arası ıspanak dağıtıldığını duyurduğu için işten atılmıştı! Müjdeli haber geldi…

Bedirhan Aslan, geçen mart ayında İstanbul Bakırköy’deki metro şantiyesinde çalışan işçilere ekmek arası ıspanak dağıtıldığını sosyal medyadan duyurduğu için işten atılmıştı.

Daha sonraki paylaşımlarında işsiz olduğunu ve iş aradığını yazan Aslan, hiçbir yetkilinin sesini duymadığını belirterek, “Umudumu, mücadelemi burada bitiriyorum. Artık konuşmayacağım” diyerek küskünlüğünü ortaya koymuştu.

(FOTO: Twitter/ @Bedirhana34)

Aslan’a müjdeli haber İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden geldi. İBB’nin İstgüven A.Ş şirketinde güvenlik görevlisi olarak işe başladı.

Bakırköy Haber istanbul İstanbul Büyükşehir Belediyesi metro Twitter
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