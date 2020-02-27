İşçisini döverek öldüren sanığın avukatından şoke eden savunma: Müvekkilim şeker hastası!

Olay, geçen yıl 5 Nisan akşamı İzmir‘de yaşandı. Alsancak'ta gece kulübü işleten Hasan Yücel'in, yanında çalışan Mustafa Demir'i darp etti. Demir, geçirdiği beyin kanaması sonrası hayatını kaybetti. Karar duruşmasında hakim karşısına çıkan Hasan Yücel, “Onu oğlum gibi seviyordum. Tartışmamızın böyle bir sonuca neden olacağı aklımdan geçmezdi. Pişmanım” dedi.

Olayın ‘kasten öldürme' olduğuna hükmeden İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi, sanığa müebbet hapis cezası verdi. Mustafa Demir'in ailesinin şikayetlerini geri çekmek için Hasan Yücel’den kan parası istediğini iddia eden sanık avukatı, şunları söyledi:

AİLESİ 200 BİN TL VE 20 KOYUN İSTEDİ

* Olay günü aralarında bir kavga ortamı yok. Mustafa Demir, Hasan Yücel'in yanından 6 saat boyunca ayrılmayarak şeker hastası müvekkilimin gerilmesine sebep olmuş, tokat neticesinde geriye doğru düşüp başını çarpmış ve beyin kanaması sonucu vefat etmiş. Mustafa Demir’in ailesi, şikayetlerini geri çekmek için müvekkilimden 200 bin TL nakit para ve 20 koyun istediler ama bu istekleri gerçekleştirilmedi.

CİNAYET ANI KAMERADA! KAFASINI TEKMELEMİŞ Olaya ait kamera görüntülerinde ikilinin tartıştığı anlar yer alıyor. Hasan Yücel'in Mustafa Demir'e birkaç tokat atması sonucu, Demir dengesini kaybederek düşüyor. Sokakta bulunan beton saksıya kafasını çarpan Mustafa Demir, Hasan Yücel'in kafasına attığı tekmelerle kendinden geçiyor.

ŞEKER HASTASI, CEZAİ EHLİYETİ OLMAYABİLİR

* Müvekkilim şeker hastası. Türk Ceza Kanunu'nun 34. maddesi gereğince diyabet nedeniyle geçici olarak cezai ehliyetinin ortadan kalkıp kalkmadığının Adli Tıp Kurumu’ndan alınacak raporla tespit edilmesini istedik.

Sanığın eşi A.K. ise Hasan Yücel’in Mustafa Demir’e ev tuttuğunu, altı yıldır beraber çalıştıklarını belirterek, ikili arasında yaşananları şu sözlerle anlattı:

KAFASINI SAKSIYA VURMUŞ

* Mustafa, Hasan'ın yanına gitmiş. Serdar diye birinden 6 bin lira alacağı olduğunu ve Hasan'ın o parayı istemesini söylemiş. Hasan da ‘Sonra konuşuruz' demesine rağmen Mustafa ısrar etmiş. Serdar’ı yanlarına çağırmışlar. Serdar, Mustafa'ya borcu olmadığını söyleyerek oradan ayrılmış.

* Mustafa da herkesin için de küfürler etmeye başlamış. Hasan da uyarıp dışarı çıkmasını söylemiş. Mustafa, Hasan'a tahrik edici sözler söylemiş. Birlikte dışarı çıkmışlar. Mustafa, yoldan gelene geçene küfür etmeye başlayınca Hasan da birkaç tokat atmış. Dengesini kaybedip kafasını saksıya vurup beyin kanaması geçirmiş. (İHA)