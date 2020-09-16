İşçiye reva görülen pes dedirtti

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) makam hizmetlerinde yararlanmak üzere 23 işçi ve makam hizmetlisi için ihaleye çıktı. İhale şartnamesi ise “pes” dedirtecek şartlarla dolu. Buna göre, 6 ay süreyle işe alınacak personel, haklı da olsa amirlerine cevap vermeyecek, görev alanlarında, yemek yemeyecek, sigara, çay vb. içmeyecek, bürolarda, koridorlarda, merdivenlerde, merdiven boşluklarında oturmayacak, yüksek sesle konuşmayacak.

Bu şartlar altında alınacak personele asgari ücretin sadece yüzde 10 fazlası ödenecek. İhaleyi bir firma 634 bin 593 lira bedelle aldı. Sözleşme 14 Nisan'da imzalandı. İşe alınan 23 kişi 30 Eylül 2020'ye kadar çalışacak. Kurum, bu personelin görev süresi dolmadan aynı içerikle yeni bir ilana daha çıktı. Bu ihalenin önceki ihaleye göre nispeten daha yumuşak ifadeler taşıdığı görüldü.