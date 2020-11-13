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IŞİD’in Türkiye sorumlusuyla irtibatlı 5 kişi yakalandı

Terör örgütü IŞİD'in Türkiye sorumlusu Mahmut Özden'le irtibatlı olduğu tespit edilen ve İzmir’de faaliyet gösteren beş kişi gözaltına alındı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 10:47, 13/11/2020
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IŞİD’in Türkiye sorumlusuyla irtibatlı 5 kişi yakalandı

IŞİD’in Türkiye sorumlusu Mahmut Özden, 31 Ağustos 2020 günü Adana’da yakalanarak tutuklanmıştı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Özden’le irtibatı olduğu, kentte faaliyet yürüttükleri tespit edilen beş şüphelinin yakalanması için talimat verdi.

Harekete geçen İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltı talimatı verilen beş kişi, baskınlarla yakalanarak gözaltına alındı. (İHA)

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