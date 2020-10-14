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Işıklı paylaşıma bir tepki de MHP’den

Anayasa Mahkemesi (AYM) üyesi Engin Yıldırım'ın "Işıklar yanıyor" paylaşımına bir tepki de MHP'den geldi.

11:05 -
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Işıklı paylaşıma bir tepki de MHP’den

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu hakkında verdiği kararı tanımaması sonrası AYM Üyesi Engin Yıldırım sosyal medyadan AYM binasının fotoğrafını paylaşarak “ışıklar yanıyor” ifadelerini kullandı.

Bir süre sonra sosyal medya hesabından ikinci bir paylaşım yapan Yıldırım “‘Işıklar yanıyor' derken hukukun ışığını kastettim, başka ışıkları değil” ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığı da Yıldırım’ın paylaşımına gönderme yaparak, “Işıklarımız hiç sönmüyor” mesajıyla bakanlığın fotoğraflarını paylaştı.

AYM üyesi Yıldırım’ın ve İçişleri Bakanlığı’nın ışıklı fotoğraf düellosuna bir tepki de MHP’den geldi…

MHP’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, MHP’nin sembolü 3 hilal ve yanan ışıklar yer aldı.

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Son güncelleme: 11:13 14.10.2020
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