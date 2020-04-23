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İskenderun Kapalı Cezaevi’nde corona virüs ölümü iddiası! Açıklama geldi

Hatay’ın İskenderun ilçesindeki Kapalı Cezaevi’nde eski bir polis memuru tutuklunun corona virüsünden hayatını kaybettiği iddia edildi. Konuyla ilgili açıklama yapan İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı, iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

23:20 -
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İskenderun Kapalı Cezaevi’nde corona virüs ölümü iddiası! Açıklama geldi

İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıklamasında, şu ifadelere yer verildi;

*İskenderun T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda COVID–19 salgınından etkilenen, tedavi gören ya da hayatını kaybeden herhangi bir tutuklu ve hükümlü bulunmamaktadır.

*İskenderun'daki ceza infaz kurumlarımızda söz konusu yayınlarda adı geçen ve eski polis memuru olduğu iddia edilen bir tutuklu ya da hükümlü de bulunmamaktadır.

*İddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Asılsız haber ve paylaşımlarla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'mızca soruşturma başlatılmıştır.

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