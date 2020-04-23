İskenderun Kapalı Cezaevi’nde corona virüs ölümü iddiası! Açıklama geldi

İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıklamasında, şu ifadelere yer verildi;

*İskenderun T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda COVID–19 salgınından etkilenen, tedavi gören ya da hayatını kaybeden herhangi bir tutuklu ve hükümlü bulunmamaktadır.

*İskenderun'daki ceza infaz kurumlarımızda söz konusu yayınlarda adı geçen ve eski polis memuru olduğu iddia edilen bir tutuklu ya da hükümlü de bulunmamaktadır.

*İddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Asılsız haber ve paylaşımlarla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'mızca soruşturma başlatılmıştır.

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