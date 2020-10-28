İskenderun’daki yangın farklı noktalardan çıktı, köylüler videoya aldı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, dün geldiği Hatay’da yaptığı açıklamada, “Terör ihtimali olabilir, bunu yok saymamak lazım ama herhangi bir bağlantı bulunmuş değil. Tüm odağımız yangının sönmesi. Kolluk kuvvetlerimiz, valiliğimiz soruşturmalarını yapıyor ama ne bir ipucu ne de bağlantı var” demişti.

“ORMANIN İÇİNDE BİRİLERİ VAR”

İskenderunlu vatandaşların cep telefonu kamerasınca kaydedilen görüntüler ise, sabotaj ihtimalini akıllara getirdi. Görüntülerin hangi mahallede çekildiğine dair bir bilgiye ulaşılamazken, videoyu kaydeden vatandaş şunları söylüyor:

* Alakasız yerleri yakıyorlar. Alevler, dumanların yükseldiği yere sıçrayamaz. Kozalak o kadar sıçrayamaz. Ağaçların içinde birileri var. Ormanın içindeler, yakıyorlar.

* Birazdan diğer taraf da yanmaya başlayacak. Başka bir yer daha yanmaya başladı. Diğer alevlerle bağlantısı olmayan bir yer.

* Ormanın içinde geziyorlar. Dumanlar farklı yerlerden yükseliyor. Orman yangını büyümüş gibi olacak.

* Bilerek isteyerek yakıyorlar. Orada yol var. Motosiklet ya da arabayla geçiyor olabilirler. Yolu takip ederek yakıyor.