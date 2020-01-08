İSKİ baraj doluluk oranları: İstanbul’daki baraj doluluk oranları artıyor!

İstanbul’da haftasonunda itibaren etkili olan yağmur barajlardaki doluluk oranınına olumlu katkı yaptı ve barajlardaki suyu yüzde 10 artırdı. İşte barajlarda doluluk oranı…

BARAJLARDA DOLULUK ORANI

İstanbul’da barajların genel doluluk oranı İSKİ verilerine göre yüzde 49,88 seviyelerinde seyrediyor. Barajların tek tek doluluk oranı ise şu şekilde;

Ömerli barajı: yüzde 62,55

Pabuçdere barajı: yüzde 4,55

Sazlıdere barajı: yüzde 42,85

Büyükçekmece barajı: yüzde 36,83

Alibey barajı: yüzde 56,62

Terkos barajı: yüzde 50,41

Kazandere barajı: yüzde 7,14

Elmalı barajı: yüzde 100

Darlık barajı: yüzde 70,23

Istrancalar barajı: yüzde 32,95