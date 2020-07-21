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İSKİ Genel Müdürlüğü duyurdu: O ilçeye 15 saat su verilemeyecek

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde 15 saat süreyle su kesintisi uygulanacağı bildirildi.

09:34 -
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İSKİ Genel Müdürlüğü duyurdu: O ilçeye 15 saat su verilemeyecek

İSKİ Genel Müdürlüğü’nün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, su kesintisinin, isale hattında yapılması gereken zorunlu deplase çalışması sebebiyle gerçekleştirileceği belirtildi.

İSKİ’den yapılan paylaşımda, “21 Temmuz 2020 Salı saat 10.00 ile 22 Temmuz 2020 Çarşamba 01.00 saatleri arasında Ihlamurkuyu, Cemil Meriç, Adem Yavuz, Huzur, Parseller, Aşağı Dudullu, Çakmak, Tepeüstü, Altınşehir, Yukarı Dudullu, Mehmet Akif, Şerifali, Çamlık, Necip Fazıl, Esenşehir, Tatlısu ve Esenkent Mahallelerinde programlı su kesintisi uygulanacaktır” denildi.

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Son güncelleme: 09:40 21.07.2020
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