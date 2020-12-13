İSKİ: Ödenmemiş borçlar yapılandırılabilecek

İSKİ Genel Müdürlüğü, 17 Kasım 2020 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan 7256 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle İlgili Kanun” kapsamında abonelerin müracaatları halinde 31 Ağustos 2020 öncesine ait ödenmemiş su borçlarının yeniden yapılandırılabileceğini duyurdu.

Bu yapılandırmayla; peşin ödemede %90 gecikme zammı indiriminden yararlanılabileceği gibi, su borçlarının ikişer aylık dönemler halinde 36 aya kadar taksitle de ödenebileceği belirtildi.

Su borçlarının yapılandırılması Şube Müdürlüklerine gitmeden http://iski.istanbul veya E-devlet kapısı http://turkiye.gov.tr adresi üzerinden veya İSKİ’nin internet sitesinden online randevu alındıktan sonra en yakın İSKİ Şube Müdürlüğüne şahsen müracaat edilerek gerçekleştirilebilecek.

Son başvuru tarihinin 31 Aralık 2020 olduğu açıklandı.