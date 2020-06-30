İSKİ su kesintisi sorgulama… Sular ne zaman gelecek?

Çeşitli arıza ve çalışma durumları sebebiyle su kesintileri yaşanabiliyor. Su, günlük hayatın en önemli ihtiyaçlarından biri ve kesinti durumlarında ciddi zorluklar ortaya çıkıyor. İstanbul’daki vatandaşlarımız için İSKİ’nin anlık su kesintisi listesi haberimizde yer alıyor…
İSKİ ARIZA KAYIT EKRANI
Su kesintilerinizi İSKİ'ye bildirmek için aşağıdaki linkten adres bilgilerinizi girebilirsiniz.
SULAR NE ZAMAN GELECEK?
İstanbul'da su kesintisi yaşanan çeşitli noktalara ve suyun geleceği saate aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.