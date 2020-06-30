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İSKİ su kesintisi sorgulama… Sular ne zaman gelecek?

Vatandaşlar kesinti hallerinde “sular ne zaman gelecek?” sorusunu soruyor. Suların kesildiği durumlarda birçok noktada hayat hemen hemen durma noktasına geliyor. Haberimizin devamındaki linkten İstanbul’daki su kesintisi listelerine ulaşabilirsiniz…

11:09 -
Haberler Gündem
İSKİ su kesintisi sorgulama… Sular ne zaman gelecek?

Çeşitli arıza ve çalışma durumları sebebiyle su kesintileri yaşanabiliyor. Su, günlük hayatın en önemli ihtiyaçlarından biri ve kesinti durumlarında ciddi zorluklar ortaya çıkıyor. İstanbul’daki vatandaşlarımız için İSKİ’nin anlık su kesintisi listesi haberimizde yer alıyor…

İSKİ ARIZA KAYIT EKRANI

Su kesintilerinizi İSKİ'ye bildirmek için aşağıdaki linkten adres bilgilerinizi girebilirsiniz.

İSKİ ARIZA KAYIT LİNKİ

Sular ne zaman gelecek? İSKİ İstanbul su kesintisi sorgulama ekranı…

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da su kesintisi yaşanan çeşitli noktalara ve suyun geleceği saate aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ

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