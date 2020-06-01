İSKİ’den Riva Deresi açıklaması: Arıtma tesisi 7 gün 24 saat çalışıyor!

İSKİ'den yapılan açıklamada, son günlerde bazı medya organlarında Riva Deresi ile ilgili çıkan haberlerde İSKİ'nin maliyetten kaçınmak için Paşaköy Atıksu Arıtma Tesisi'ni çalıştırmadığı için derenin kirlendiği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından da idari para cezası kesildiği iddialarının yer aldığı hatırlatıldı.

Paşaköy Atıksu Arıtma Tesisi'nin ileri biyolojik kriterlerde arıtma yapan günlük 200 bin metreküp kapasiteli Türkiye'nin en önemli arıtma tesislerinden biri olduğu vurgulanarak, “Arıttığı atık suları çevreye zarar vermeyecek kaliteye getiren tesisimiz 7 gün 24 saat kesintisiz olarak çalışmaktadır. Tesisimizin günlük çalışma durumu ile giriş ve çıkış suyu değerleri hem kurumumuz, hem yüklenici firma, hem de İstanbul Çevre İl Müdürlüğü tarafından sürekli olarak denetlenmektedir” denildi.

Atık su arıtma tesislerinin Çevre İl Müdürlüğü tarafından online olarak da izlendiği kaydedildi.

1 YIL ÖNCE KESİLEN CEZA

Tesise, bugüne kadar tarihi 1 yıl öncesine ait “tartışmalı” bir ceza dışında hiçbir ceza gönderilmediğinin altı çizilen açıklamada, “Bahse konu ceza tesisten 6 km uzaklıktan alınan ve tarihi 5 Mart 2019 olan şüpheli bir cezadır. Kesildiği tarihten yaklaşık 1 yıl sonra 29 Ocak 2020 tarihinde kurumumuza iletilmiştir” denildi.

TUTANAĞA GEÇTİ

Açıklamada, tesisin günlük 154 bin metreküp kapasite ile faaliyette olduğu belirtilerek denetim esnasında taşkın olmadığının İstanbul Çevre İl Müdürlüğü'nün 31 Mayıs 2020 tarihinde saat 18.00'de tutulan tutanağında açıkça yer aldığı kaydedildi.

Paşaköy Atıksu İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinin, yeterli kapasitesi ile standartlara uygun çıkış suyu temin edecek şekilde hizmet vermeye devam edeceği vurgulandı.